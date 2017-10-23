Актер Кокшенов остается в больнице в тяжелом состоянии

Теги: Культура актер больница москва врач

Актер Михаил Кокшенов до сих пор остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Ранее 81-летнего артиста госпитализировали с инсультом в Первую градскую больницу имени Пирогова.

Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова, которого на прошлой неделе госпитализировали с инсультом, передает РИА Новости.

"Состояние на сегодняшнее утро тяжелое", - рассказали агентству в справочной службе Первой градской больницы.

Ранее сообщалось, что 81-летнему Кокшенову стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую помощь. Его госпитализировали Городскую клиническую больницу №1 в Москве и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Дочь Михаила Кокшенова рассказала, что у отца произошел инсульт.

Михаил Кокшенов играл в некоторых фильмах Леонида Гайдая, среди которых есть "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982). Также он, в частности, участвовал в работах над фильмами "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.