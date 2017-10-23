В результате ДТП в Ленобласти пострадали 18 человек

Теги: санкт-петербург пострадавшие Происшествие дтп

В ДТП с участием микроавтобуса в Ленинградской области пострадали 18 человек. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, госпитализированы семь человек, в том числе трое детей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

В результате аварии с участием микроавтобуса в Ленинградской области пострадали 18 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"При столкновении попутно двигавшихся в направлении города Кингисепп автобуса Mercedes 5335 и автомобиля Ford Mondeo пострадало 18 человек, из них четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Авария произошла накануне около 22:10 на 90-м километре автодороги "Нарва". Водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем Ford, после чего обе машины вылетели в кювет. Семь человек, в том числе трое детей, были госпитализированы. Остальные пострадавшие обратились в медицинское учреждение самостоятельно.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.