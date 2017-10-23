В Киеве назвали условие возобновления закупки газа у России

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Украина может вернуться к закупкам газа у России, но только в том случае, если точка учета будет перенесена с западной на восточную границу страны, об этом заявил вице-премьер Владимир Кистион. Украина перестала закупать напрямую российский газ в 2015 году.

В Киеве допускают закупку российского газа, но только в том случае, если точка учета будет перенесена на восточную границу, передает РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера Украины Владимира Кистиона.

"Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России – прим. ред) очень рискованно и безответственно",- заявил он.

В сентябре украинский "Нафтогаз" допустил возобновление закупок газа у российского "Газпрома" к 2030 году. Ранее глава компании не исключил, что Украина может закупить газ у России в случае критической ситуации во время отопительного сезона.

Украина перестала закупать газ у России напрямую в 2015 году. На данный момент страна импортирует тот же российский газ по реверсной системе из Евросоюза, но по более высокой цене. Основными поставщиками газа на Украину из Евросоюза являются Словакия, Венгрия и Польша.

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