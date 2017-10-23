Умер продюсер группы AC/DC Джордж Янг

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В возрасте 70 лет скончался один из продюсеров группы AC/DC Джордж Янг. Он также известен по работе в группе The Easybeats и как один из авторов хитов Friday On My Mind и Love Is In The Air.

Один из продюсеров группы AC/DC Джордж Янг скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил сам коллектив, пишет "Газета.Ru".

"С болью в сердце вынуждены объявить об уходе нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC", – отмечается в сообщении.

Янг также был музыкантом и автором песен. Кроме сотрудничества с AC/DC, он известен по работе в группе The Easybeats, а также как один из авторов хитов Friday On My Mind и Love Is In The Air.

У него есть братья. Они тоже музыканты. Это Ангус, Малкольм и Алекс (двое первых являются основателями AC/DC).