Защита Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста

Теги: Уголовное дело арест театр адвокат серебренников

Адвокаты режиссера Кирилла Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста. Как сообщили в Басманном суде, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала решение суда о продлении ему домашнего ареста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

"20 октября 2017 года в Басманный суд поступила апелляционная жалоба адвоката, представляющего интересы обвиняемого Серебренникова, на постановление суда о продлении последнему домашнего ареста", - сказала она.

Пресс-секретарь суда отметила, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Срок домашнего ареста режиссера был ранее продлен до 19 января 2018 года.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".