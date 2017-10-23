Экс-главу РФБ признали виновной в хищении 44 млн рублей
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В Москве суд признал бывшую главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву виновной в хищении 44 миллионов рублей. Гособвинение просит приговорить ее к шести годам колонии общего режима.
Чертановский суд Москвы признал виновной в хищении 44 миллионов рублей экс-главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву, передает ТАСС.
Гособвинение просит приговорить Аникееву к шести годам колонии общего режима. Другому фигуранту дела - бывшему главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну – дать 6,5 лет колонии и закрыть дело в связи со смертью обвиняемого.
По версии следствия, Аникеева и Кочарян, при содействии бухгалтера Елены Силиной похищали деньги Российской федерации баскетбола с 2014 по 2015 годы. В октябре 2016 года Кочарян скончался. В марте 2017 года Силину приговорили к 3,5 года колонии за пособничество хищению.
Аникеева была выбрана на пост главы РФБ в 2013 году.
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