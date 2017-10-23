Глава МИД Ирака пригласил Лаврова и Путина в Багдад

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Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари пригласил главу российского МИД Сергея Лаврова и президента Владимира Путина посетить Багдад. Дипломат также выразил признательность за поддержку Россией иракского суверенитета и территориальной целостности.

Министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина пригласили в Багдад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МИД Ирака Ибрагима аль-Джаафари.

"Мы по-прежнему ждем, чтобы вы посетили Багдад, как можно скорее. То же самое касается возможного визита президента России Владимира Путина", - сказал он в ходе переговоров с Лавровым.

Джаафари также выразил признательность за поддержку Россией дела укрепления суверенитета и безопасности страны. В частности, он поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство".

"Также хотел бы отметить, что Россия занимает крайне дружественную позицию для нас в отношении этого вопроса. Россию уважают во всем мире, Россию уважают в том числе наши братья курды, которых мы считаем неотъемлемой частью нашего народа", - сказал министр.