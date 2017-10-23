Европейскую часть Россию накроет "мешком холода"

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Европейская часть России до 4 ноября окажется в "мешке холода". По его словам, осадки будут в основном в виде снега и мокрого снега. Похолодание пройдет на юг европейской части.

Европейская часть России до 4 ноября окажется в "мешке холода", утверждает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что осадки будут в основном в виде снега и мокрого снега. Ночью температура будет отрицательной, а днем около нуля, что соответствует третьей пятидневке ноября.

"Это похолодание пройдет далеко на юг европейской части - в Волгоградской области и на Северном Кавказе температура существенно понизится. Там температурный фон будет близким к нулю, но далеко не везде заморозки. Но даже при температуре плюс два градуса вполне возможен мокрый снег - я говорю о центрально-черноземных регионах", - подчеркнул Вильфанд.