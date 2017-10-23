Убийцу бас-гитариста "Любэ" приговорили к ограничению свободы

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В Подмосковье суд приговорил убийцу бас-гитариста группы "Любэ" Максима Доброго к одному году и девяти месяцам ограничения свободы. В апреле прошлого года Добрый до смерти избил музыканта в Дмитровском районе.

Дмитровский суд Московской области приговорил убийцу бас-гитариста группы "Любэ" Максима Доброго к одному году и девяти месяцам ограничения свободы, передает РИА Новости.

Судья уточнила, что во время следствия Добрый находился под арестом и один день ареста был засчитан судом за два дня ограничения.

"Таким образом, под ограничением свободы ему осталось провести один месяц", - заявила судья, добавив, что дополнительно суд оштрафовал убийцу на 700 тысяч рублей.

По данным следствия, в одном из ресторанов Дмитровского района Подмосковья произошел конфликт между Добрым и бас-гитаристом группы "Любэ" Павлом Усановым. Позднее на обочине автодороги Добрый ударил музыканта по голове, после чего потерпевший упал и ударился об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Усанов скончался, не приходя в сознание.