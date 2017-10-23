Собянин: за 4 года в Москве построено 12 путепроводов через ж/д пути

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В понедельник Сергей Собянин открыл новый путепровод на юго-востоке столицы. Строительство современной трассы, которая свяжет сразу два района города - Южнопортовый и Печатники - завершено. Теперь автомобилисты смогут проехать напрямую, минуя обходные пути, существенно экономя время.

Раньше, чтобы попасть из Южного порта в Печатники, нужно было делать крюк 10 километров. В основном, между двумя промзонами перемещаются грузовики, поэтому движение на соседних улицах было перегружено. Теперь дистанция сократилась вдвое благодаря строительству путепровода длиной всего 156 метров, сообщает "ТВ Центр".

Двухполосную эстакаду строили над железнодорожными путями, ведущими в Южный порт. Чтобы упростить движение, пришлось реконструировать Второй Южнопортовый проезд и одноимённую улицу. За полтора года проезжую часть выпрямили, переложили 15 километров коммуникаций и обустроили тротуары.

"Этот переезд очень важный, потому что действительно мы пересекаем железнодорожный путь. И на сегодняшний момент у нас практически с вами получается прямая дорога к метро "Кожуховской". То есть жители просто ждали этого очень давно. И промышленная территория. Здесь у нас достаточно большой промышленный кластер. Поэтому на сегодняшний момент все развязано", - отметил Собянин.

Пропускная способность путепровода - 5000 машин в час. Сразу же после открытия на новую дорогу устремились десятки автомобилистов из Южнопортовой промзоны.

В перспективе этот путепровод станет частью новой магистрали. Она пройдет от Третьего транспортного кольца через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево до МКАД. Впрочем, уже сейчас жители юго-восточного округа Москвы получили альтернативу Люблинской улице и Волгоградскому проспекту. Через путепровод можно попасть на проспект Андропова. Открытие нового проезда - завершающий этап в масштабном проекте организации движения в районах МЦК.

Дорожные вопросы на этом не закончились. В ходе объезда района Печатники мэр проинспектировал шоссейную улицу. Местные жители через портал "Наш город" пожаловались на состояние тротуаров.

Конкретная жалоба поступила на благоустройство небольшого, но важного пятачка между двумя домами. Здесь стоит кафе и магазин. И если со стороны улицы все выглядит аккуратно, то сбоку и позади небольшого здания - грязь и лишь узенькие неудобные проходы.

"Была здесь большая лужа, там ступеньки, с коляской пройти невозможно. Уже вроде бы устранили, но пока дождей не было", - говорит Елена.

В понедельник утром мэр встретился с местными жителями и пообещал довести начатое благоустройство до конца.

Никита Васильев, "ТВ Центр".