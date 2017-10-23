В Москве снизилась смертность от инфаркта и инсульта

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В столице уменьшилась смертность от инфаркта и инсульта - об этом в понедельник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В Москве созданы "инсультные" и "инфарктные" сети, которые помогают спасти жизнь даже в очень тяжёлых случаях. Сегодня при малейшем подозрении на инфаркт или инсульт пациента экстренно отправляют в специальные клиники, чтобы своевременно провести операцию, передает "ТВ Центр".

"Тот прорыв, который мы осуществили, прежде всего, с точки зрения снижения смертности от сердечнососудистых заболеваний - от инфаркта и инсульта, здесь все-таки основной прорыв связан с достижениями московского здравоохранения", - отметил заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.