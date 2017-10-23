Жители Подмосковья помогают очищать регион от нелегальных свалок

Теги: Подмосковье экология свалка

"Генеральная уборка" в Подмосковье. Сотни нелегальных свалок удалось ликвидировать с начала специального проекта, который должен сделать Московскую область чище. Причём, о нарушениях сообщают сами жители: на интерактивной карте они оставляют заявки, а ещё прикрепляют фото мусорных завалов в лесу или вдоль дороги.

Лесной участок дороги близ деревни Щевёлкино в Ногинском районе местные жители и дачники часто используют, как альтернативный выезд на Горьковское шоссе. Места здесь безлюдные, а значит можно не только проехать, но, того гляди, иногда выбросить один-другой мешок строительного, или бытового мусора, передает "ТВ Центр".

В результате дорога превратилась в настоящую помойку. Убирать которую теперь приходится с помощью бульдозеров и самосвалов. Алексей живет в соседней деревне и ездит через этот лес несколько раз в день. Неоднократно лично видел, как заезжие грузовики засыпают мусором обочины. И нарушителей прогонял, и обращения в местную администрацию писал. Реальная же помощь пришла только после того, как он отправил жалобу в интерактивный сервис "Карта свалок".

"Сегодня с утра выезжаю, смотрю, стоят машины, вывозят мусор. Думаю - что-то двинулось. Сейчас вот возвращаюсь обратно домой, смотрю, тут уже чище стало, надеюсь, что обращение сработало", - говорит местный житель Алексей Смирнов.

На фотографиях, прикрепленных к жалобе, горы мусора. Красный маркер означает - жалоба в работе, идет уборка. После очистки значок на интерактивной карте поменяет цвет на зеленый.

"Мы фотографируем объект. Геопозицию, или просто место на карте. Это могут быть и "Яндекс. Карты", прикрепляем краткое описание. Оставляем свой контактный номер. Отправляем сообщение нам на карту свалок", - рассказал координатор проекта "Генеральная уборка" Сергей Андреев.

Далее уже волонтеры проекта обращаются в местные администрации. Практика показывает: для расчистки мусорных завалов достаточно нескольких дней. Ведь на место может в любое время приехать комиссия для проверки. Еще недавно многометровая яма всего в 100 метрах от небольшой реки Жмучка была заполнена десятками тонн строительного мусора. А рядом - остатки сгоревшего деревянного дома. Сейчас тут чисто. А значит, в ближайшее время маркер на интерактивной карте станет зеленым.

Сейчас на интерактивной карте свалок свыше 500 объектов. Более половины из них уже расчищены. Остальные либо на этапе проверки данных, либо в очереди на уборку, длина которой зависит исключительно от местных администраций. Так, самыми отстающими в негласном "мусорном рейтинге" Московской области экологи называет сейчас два района - Ногинский и Солнечногорский.

Андрей Сидоренко, Юрий Тимошин, Александр Бологов, "ТВ Центр".