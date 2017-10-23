Суд расторг брак Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили

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Звездный развод. В понедельник стало известно, что дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда и Резо Гигинеишвили больше не муж и жена.

Надежда Михалкова развелась с Резо Гигинеишвили. Требование о расторжении брака удовлетворил Мировой суд Пресненского района. Заседание проходило в закрытом режиме. Инициатором разорвать отношения стала сама Надежда, передает "ТВ Центр".

Впрочем, в суде она в понедельник так и не появилась, от нее выступал представитель. Гигинеишвили в суд также не приехал и не прислал доверенное лицо, хотя был оповещен о заседании. Михалкова не заявила имущественных претензий.

Михалкова и Гигинеишвили зарегистрировали брак в апреле 2010 года. У них двое малолетних детей. Вопрос, с кем они будут проживать после развода, пока не рассматривался.