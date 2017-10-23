В результате ДТП в центре Москвы перевернулся автомобиль такси

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В Таганском районе Москвы автомобиль такси перевернулся в результате ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Волгоградском проспекте, дом 17 легковое такси попало в ДТП. В результате машина перевернулась. Информация о пострадавших уточняется", - сказал он.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины произошедшего.