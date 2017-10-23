Собака Макрона прервала совещание, справив нужду в Елисейском дворце

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Пес президента Франции Эммануэля Макрона по кличке Немо помешал совещанию в Елисейском дворце. Собака помочилась на камин прямо во время переговоров с министрами.

В Сети появилось видео, на котором собака президента Франции Эммануэля Макрона помешала совещанию в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

На записи видно, как черная собака по кличке Немо, задрав ногу возле камина, спокойно справила нужду. Этот инцидент вызвал смех у Макрона и членов правительства.

"Эта часто происходит?", - спросили у президента Франции, на что он ответил, что собаку спровоцировало появление людей.

В конце августа чета Макронов забрала щенка из приюта. Метис грифона и лабрадора получил кличку Немо в честь героя романа писателя Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".

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