Генпрокуратура не нашла оснований для новой проверки "Матильды"

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Генпрокуратура России рассмотрела видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской и не нашла оснований для дополнительной проверки фильма "Матильда" Алексея Учителя.

Генеральный прокуратур России Юрий Чайка не нашел признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих в фильме "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Telegram-канал надзорного ведомства.

"Генеральный прокурор России рассмотрел видеообращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской и не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма "Матильда", - отметил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Специалисты Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета в рамках проверки, которая организована прокуратурой Санкт-Петербурга по обращениям Поклонской, изучили трейлер к фильму. В итоге они не выявили признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, на которые указывала парламентарий.