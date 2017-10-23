Песков назвал народной забавой обсуждение губернаторских отставок

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной новой волне губернаторских отставок в 2018 году, в ходе которой, в частности, может уйти со своего поста глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Песков назвал кадровые слухи "народной забавой" в России.