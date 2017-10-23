13:04, 23 октября 2017

Песков назвал народной забавой обсуждение губернаторских отставок

Теги:  Политика  санкт-петербург  песков  губернатор  отставка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной новой волне губернаторских отставок в 2018 году, в ходе которой, в частности, может уйти со своего поста глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Песков назвал кадровые слухи "народной забавой" в России.

Обсуждение кадровых перестановок является народной забавой в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что после выборов президента в 2018 году может произойти новая волна отставок губернаторов. В частности, по данным телеканала, покинуть свой пост может глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Песков прокомментировал данную информацию.

"Кадровые слухи - это русская народная забава", - передает его слова ТАСС.

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