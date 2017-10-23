Песков назвал народной забавой обсуждение губернаторских отставок
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной новой волне губернаторских отставок в 2018 году, в ходе которой, в частности, может уйти со своего поста глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Песков назвал кадровые слухи "народной забавой" в России.
Обсуждение кадровых перестановок является народной забавой в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что после выборов президента в 2018 году может произойти новая волна отставок губернаторов. В частности, по данным телеканала, покинуть свой пост может глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Песков прокомментировал данную информацию.
"Кадровые слухи - это русская народная забава", - передает его слова ТАСС.