Суд в Москве вынес приговор банде "чистильщиков"

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Мосгорсуд в понедельник поставил точку в громком деле так называемых "чистильщиков". Члены банды, убивавшие бездомных в Москве, получили сроки от 9 с половиной лет вплоть до пожизненного.

Мосгорсуд вынес приговор банде "чистильщиков". Всего на их счету 14 убийств. Действовала группа с лета 2014 года по февраль 2015 года. Последней жертвой стал дворник, которому злоумышленники нанесли несколько ударов ножом, но, несмотря на тяжелые ранения, мужчина остался жив.

Благодаря именно его показаниям преступников удалось найти. При обыске у них обнаружили шесть ножей и травматический пистолет. Следствие установило, что четверо членов банды, среди которых была женщина, познакомились в Интернете и решили таким очищать город от лиц без определенного места жительства.