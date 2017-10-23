Неизвестный ударил в горло ножом ведущую "Эха Москвы"

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Неизвестный ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Девушку госпитализировали, угрозы для жизни нет. Нападавший задержан. Причиной нападения стал личный конфликт. В Генпрокуратуре назвали это происшествие вопиющей историей.

Неизвестный с ножом ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ранил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр, говорится на сайте радиостанции.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) 23 октября 2017 г.

Фельгенгауэр госпитализирована. По словам врачей, пострадавшей поставлен катетер, угрозы для жизни нет.

Нападавшего задержала охрана, в здании работает полиция.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной нападения стал личный конфликт.

В Генеральной прокуратуре назвали это происшествие вопиющей историей и заявили, что держат ситуацию на контроле.

Татьяна Фельгенгауэр работает на "Эхе Москвы" с 2005 года. Она также занимает должность заместителя главного редактора.

Летом этого года неизвестный облил жидкостью с резким запахом дом и машину журналистки "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлии Латыниной. В августе 2016 года неизвестные облили Латынину фекалиями и скрылись на мотоцикле. В Союзе журналистов России связали это нападение с ее профессиональной деятельностью

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