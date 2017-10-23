У Москвы есть вопросы относительно новой линии США по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новая линия Соединенных Штатов по Сирии вызывает у российской стороны множество вопросов.

Главная задача мирового сообщества - не допустить передислокации террористов в другие страны после их разгрома в Сирии и Ираке. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам встречи со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джааффари.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросам борьбы с терроризмом - как по военной, так и по дипломатической линиям. Однако у Москвы остаётся много вопросов к западным коллегам. Министр напомнил, что были неоднократно зафиксированы случаи, когда во время наступления сирийской армии на позиции террористов помощь исламистам приходила из тех районов, которые контролирует опекаемая США сирийская оппозиция.

"В частности, были случаи массового исхода игиловцев из Ракки в тот самый момент, когда коалиция, поддерживаемая США, вела осаду этого города. И были другие эпизоды, которые связаны с тем, что наши американские коллеги пытались начертить какие-то линии, за которые сирийская армия заходить не должна. Когда мы слышим о новой линии Соединенных Штатов, линии, которая предполагает создание неких местных советов на территориях суверенной Сирийской Арабской Республики, конечно, это у нас не может не вызывать вопросов. Мы эти вопросы мы направляем в Вашингтон, рассчитываем, что получим честный и понятный ответ", - отметил Лавров.