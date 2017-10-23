Путин освободил от должности замглавы МИД Мешкова

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Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра иностранных дел Алексея Мешкова. Указ вступил в силу со дня его подписания. Глава государства также назначил на пост замглавы МИД Александра Панкина.

Замминистра иностранных дел Алексей Мешков освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

"Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Другим указом президент назначил заместителем главы МИД Александра Панкина.