Венедиктов рассказал о состоянии раненной журналистки Фельгенгауэр

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Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится в состоянии средней тяжести, угрозы для ее жизни нет, об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Журналистку увезли в операционную. С нападавшим на данный момент работает полиция.

Состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр - средней тяжести, об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов со ссылкой на врачей, передает "Интерфакс".

Пострадавшую поместили в НИИ имени Склифосовского в Москве и увезли в операционную. Ее жизни ничего не угрожает.

На данный момент полиция допрашивает нападавшего, выясняет его личность и мотивы преступления. Венедиктов рассказал, что мужчина распылил газовый баллончик и ослепил охранника, затем поднялся на 14-й этаж, где находилась ведущая, и ударил ее ножом.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. По предварительным данным, причиной нападения стал личный конфликт. В Генпрокуратуре назвали это происшествие вопиющей историей и сообщили, что держат ситуацию на контроле.