Хакеры начали заражать вирусом владельцев MacBook

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Сайт компании Eltima взломан хакерами. Они начали распространять зараженные вирусом OSX/Proton версии популярных приложений.

Неизвестные хакеры взломали сайт компании Eltima. После этого она начали распространять зараженные вирусом OSX/Proton версии популярных приложений. Пострадали мультимедийный плеер Elmedia Player и менеджер закачек Folx, пишет "Газета.Ru".

Вирус для удаленного доступа OSX/Proton может красть личные данные, получать доступ к установленным приложениям и данным браузеров и узнать номера криптовалютных кошельков, принадлежащих пользователям macOS.