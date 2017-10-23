В Курской области украинец открыл огонь по российским пограничникам

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Гражданин Украины открыл огонь по российским пограничникам в Курской области. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, нарушитель получил ранения средней тяжести в ходе перестрелки. При задержании у него обнаружили два пистолета, 50 патронов к ним, а также пять ручных гранат.

Гражданин Украины устроил стрельбу при незаконном переходе границы в Курской области. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали 31-летнего украинца. Как рассказали в ведомстве, при задержании он отстреливался и пытался скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести. Арсенал нарушителя состоял из 2 пистолетов и 5 ручных гранат", - сообщили в ФСБ.

Также у задержанного были обнаружены 50 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также 26 ампул с жидким веществом серого цвета, предположительно ртутью. По данному факту проводится разбирательство.