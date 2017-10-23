Полиция назвала причину нападения на ведущую "Эха Москвы"

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Причиной нападения на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по предварительным данным, стала личная неприязнь. В МВД сообщили, что атаковавший мужчина – уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле и имеющий гражданство этой страны.

По данным полиции, причиной нападения на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр стала личная неприязнь, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

"По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь. Полицией будут рассматриваться все версии случившегося", - заявили в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что мужчина, который напал на журналистку, является уроженцем Грузии, постоянно проживающий в Израиле и имеющий гражданство этой страны. По данным портала Life, его зовут Борис Герц.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. В Генпрокуратуре назвали это происшествие вопиющей историей и сообщили, что держат ситуацию на контроле.

Журналистку госпитализировали в НИИ имени Скифософского, угрозы для ее жизни нет. Лечение Фельгенгауэр взято на контроль главой столичного департамента здравоохранения.