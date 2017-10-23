После нападения на Фельгенгауэр возбудили дело о покушении на убийство

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после вооруженного нападения на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции. На месте преступления работают следователи, они устанавливают мотивы произошедшего.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который напал на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". На месте происшествия работают следователи.

Согласно данным следствия, мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ранил ведущую ножом в шею. Фельгенгауэр доставили в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Нападавший задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.

По предварительным данным полиции, причиной нападения на ведущую стала личная неприязнь. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что мужчина является уроженцем Грузии, постоянно проживающий в Израиле и имеющий гражданство этой страны. Его зовут Борис Гриц.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. В Генпрокуратуре назвали это происшествие вопиющей историей и сообщили, что держат ситуацию на контроле.

Журналистку госпитализировали в НИИ имени Скифософского, ее состояние оценивается как тяжелое. Лечение Фельгенгауэр взято на контроль главой столичного департамента здравоохранения.