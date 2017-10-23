Путин назначил нового посла России во Франции

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Новым послом России во Франции назначен замглавы МИД Алексей Мешков. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Владимир Путин сменил посла России во Франции. Александра Орлова на этом посту сменил Алексей Мешков. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Газета.ru".

Мешков также будет занимать пост посла России в Монако.

С конца 2012 года Алексей Мешков занимал должность заместителя министра иностранных дел. С 2004 по 2012 годы был чрезвычайным и полномочным послом в Италии, а также в Сан-Марино.