Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 2018 год

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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, куда дополнительно было внесено 60 лекарств и восемь препаратов.

Правительство расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год. Перечень утвердил глава кабмина Дмитрий Медведев. В список вошли дополнительно 60 лекарств и восемь препаратов, передает "МИР24".

"Я утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на следующий год. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторые другие", - сказал Медведев.

Ранее Медведев подписал распоряжение об увеличении финансирования обеспечения льготников лекарствами.

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