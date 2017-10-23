Напавший на Фельгенгауэр рассказал о "телепатическом контакте" с журналисткой

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В Сети найден дневник Бориса Грица, в котором он рассказывает о "телепатическом контакте" с ведущей радиостанции Татьяной Фельгенгауэр. Он пишет о том, что журналистка ищет возможность воздействовать на его сердце и использует в своих целях. Гриц просил повлиять на девушку и заявил, что приедет в Москву, пригрозив неприятными последствиями.

Пользователи интернета нашли дневник Бориса Грица, напавшего с ножом на ведущую "Эха Москвы", в котором он написал, что с Татьяной Фельгенгауэр у него установлен "телепатический контакт".

"То, что сейчас происходит, – это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днём, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания", - поделился Гриц.

Он также обратился к сотрудникам "Эха Москвы" и приемному отцу Татьяны (военный обозреватель Павел Фельгенгауэр – прим. ред.) с целью повлиять на девушку и заявил, что приедет в Москву, пригрозив неприятными последствиями. Запись была сделана 14 сентября 2017 года.

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