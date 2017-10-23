Романа Полански обвинили в домогательствах к 10-летней девочке

Теги: В мире дети режиссер

Американская художница Марианна Бернард заявила, что режиссер Роман Полански домогался ее во время фотосессии, когда ей было 10 лет. Женщина утверждает, что после инцидента она стала страдать от посттравматического стрессового расстройства и клаустрофобии. Комментариев от Полански пока не поступало.

Художница из США Марианна Бернард призналась, что знаменитый режиссер Роман Полански домогался ее во время фотосессии. На тот момент ей было десять лет, пишет "Ридус".

Как рассказывает художница, в 1975 году ее мать дала согласие на просьбу Полански пофотографировать девочку на одном из пляжей штата Калифорния.

"Сначала он попросил меня снять верхнюю часть купальника. Я не чувствовала дискомфорта, ведь мне было всего десять лет, тогда я еще часто ходила без лифчика. Но потом он захотел, чтобы я сняла и плавки, тогда мне стало не по себе. Внезапно я обнаружила, что моя мать куда-то пропала. Я не знала, куда она делась. После этого он начал домогаться меня", - вспоминает женщина.

Художница утверждает, что после инцидента она стала страдать от посттравматического стрессового расстройства и клаустрофобии. Комментариев от Полански пока не поступало.

Ранее режиссера обвинили в изнасиловании немецкая актриса Ренате Лангер и американка Саманта Геймер.

Читайте также:

Режиссера Романа Полански снова обвинили в изнасиловании

Жертва режиссера Полански просит суд закрыть дело об изнасиловании

Качиньский готов экстрадировать Полански в США