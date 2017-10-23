15:44, 23 октября 2017

Красноярский депутат погиб, прыгая на батуте

Теги:  депутат  красноярск  Происшествие

В Красноярске во время прыжков на батуте погиб местный депутат. 54-летний Сергей Попович сломал позвоночник на аттракционе и скончался на месте.

В Красноярске во время прыжков на батуте погиб 54-летний мужчина. ЧП произошло в торгово-развлекательном центре "Планета".

Погибшим оказался местный депутат Сергей Попович, пишет "Русская планета".

По данным следствия, мужчина вместе с женой и сыном пришел в батутный комплекс. На аттракционе мужчина упал и сломал себе позвоночник. Прибывшие врачи констатировали смерть депутата.

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