Красноярский депутат погиб, прыгая на батуте
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В Красноярске во время прыжков на батуте погиб местный депутат. 54-летний Сергей Попович сломал позвоночник на аттракционе и скончался на месте.
В Красноярске во время прыжков на батуте погиб 54-летний мужчина. ЧП произошло в торгово-развлекательном центре "Планета".
Погибшим оказался местный депутат Сергей Попович, пишет "Русская планета".
По данным следствия, мужчина вместе с женой и сыном пришел в батутный комплекс. На аттракционе мужчина упал и сломал себе позвоночник. Прибывшие врачи констатировали смерть депутата.