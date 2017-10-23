Медики рассказали о состоянии Татьяны Фельгенгауэр

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Состояние здоровья ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр оценивается как тяжелое. Сейчас она находится в операционной. Дальнейший ход лечения журналистки будет определен во вторник, рассказали в НИИ им. Склифосовского.

Татьяна Фельгенгауэр по-прежнему находится в операционной. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом рассказал директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, пишет ТАСС.

По его словам, ход лечения журналистки будет определен во вторник утром после проведения всех диагностических процедур. Он отметил, что ведущая была доставлена в операционную в сознании, без критической кровопотери. При этом давать прогнозы о состоянии Фельгенгауэр Петриков отказался.

В понедельник днем неизвестный ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Нападение совершил гражданин Израиля Борис Гриц. В своем сетевом дневнике мужчина утверждал, что ведущая два месяца преследовала его через телепатический контакт.

Как пишет РИА Новости, Грицу проведут психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Дополнение:

Заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев в Twitter сообщил, что операция завершена. Татьяна Фельгенгауэр переведена в палату.

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