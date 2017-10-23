Врачи ввели Татьяну Фельгенгауэр в искусственную кому

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Медики ввели Татьяну Фельгенгауэр в искусственную кому, сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он рассказал со слов медиков, что ножевой удар был серьезным. Ранее врачи оценивали состояние ведущей как тяжелое.

Ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Об этом сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов, передает TVC.RU.

"Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких. В таком состоянии она пробудет до завтра. Завтра врачи будут решать, какое лечение к ней применять и насколько серьезны последствия нанесенных ей травм", - рассказал Венедиктов.

Ранее директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков оценил состояние Фельгенгауэр как тяжелое.

В понедельник днем неизвестный ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Нападение совершил гражданин Израиля Борис Гриц. В своем сетевом дневнике мужчина утверждал, что ведущая два месяца преследовала его через телепатический контакт.

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