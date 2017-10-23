Белый дом рассказал о возможной встрече Путина и Трампа в ноябре

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Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в ноябре возможна, но деталей двусторонних встреч американского президента во Вьетнаме пока нет. Об этом заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

"Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые проводят [ноябрьские азиатские] саммиты. Мы еще не готовы объявлять о деталях других двусторонних и многосторонних встреч, в которых будет принимать участие президент [Трамп]", - сказал на специальном брифинге для журналистов сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга.

На уточняющий вопрос о том, готов ли Трамп участвовать в дополнительных двусторонних встречах, он ответил: "Потенциально".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС. Мероприятие пройдет во вьетнамском Дананге 10-11 ноября.

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