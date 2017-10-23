Собянин отреагировал на нападение на ведущую "Эхо Москвы"

Теги: собянин журналист нападение Происшествие

Мэр Москвы Сергей Собянин шокирован нападением на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. По его словам, он держит ситуацию на своем контроле.

Сергей Собянин шокирован нападением на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.

Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 октября 2017 г.

В понедельник днем вооруженный мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Нападение совершил гражданин Израиля Борис Гриц. В своем сетевом дневнике мужчина утверждал, что ведущая два месяца преследовала его через телепатический контакт.

В настоящее время Фельгенгауэр прооперирована в НИИ им. Склифосовского. Ведущая введена в состояние искусственной комы.

Читайте также:

После нападения на Фельгенгауэр возбудили дело о покушении на убийство

Напавший на Фельгенгауэр рассказал о "телепатическом контакте" с журналисткой