К советским памятникам в Литве прикрепят "таблички с пояснениями"

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Посольство России осудило решение властей Литвы снабдить памятники советским солдатам табличками, где будет написано, что выбитые на монументах "идеологические надписи" не соответствуют "исторической правде". Ранее такая табличка была размещена на одном захоронении советских солдат в местечке Нямунелё Радвилишкис.

Посольство России назвало "гнусным поступком" решение самоуправления Биржайского района Литвы снабдить памятники советским солдатам специальными табличками, где будет написано, что выбитые на монументах "идеологические надписи" не соответствуют "исторической правде". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении посольства России в Литве.

Ранее такая табличка была размещена на одном захоронении советских солдат в местечке Нямунелё Радвилишкис. В этом году табличками также намечается снабдить памятники в самих Биржае и в Вабальнинкасе.

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