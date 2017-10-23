Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр проверят на вменяемость

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Напавший на журналистку "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр мужчина имеет двойное гражданство России и Израиля. На допросе он рассказал, что совершил преступление из-за личной неприязни к ведущей, которая развилась после пяти лет общения с ней с помощью телепатии. Мужчине назначена психиатрическая экспертиза.

Радиостанция "Эхо Москвы" находится на 14 этаже. Здесь на входе охраны нет. Злоумышленник совершенно спокойно вошел и сразу же повернул направо в ближайшую комнату - переговорную, где в этот момент и была журналист. Пост охраны располагается чуть далее, поэтому задержать сразу мужчину не получилось, передает "ТВ Центр".

Ида Шарапова - начальник референтской службы. В комнате она была вместе с Татьяной Фельгенгауэр. И сейчас девушка — главный свидетель по уголовному делу.

"Я подумала, что, может, он ее обнимает, или еще что-то. Потом я видела, что пошла кровь. Наши охранники на этаже тут же его скрутили", - рассказывает Шараповаю.

Нападавший ударил журналиста ножом в шею. Потом, пытаясь убежать, ранил в руку и охранника, но всё-таки был задержан ещё до приезда полиции.

Первую помощь Татьяне Фельгенгауэр оказали коллеги. Потом на скорой она была доставлена в Институт имени Склифосовского. Там сразу на операционный стол. Все время журналистка была в сознании. Операция прошла успешно.

"Первое: врачи считают, что удар был серьезный, и ранение было серьезное. Второе: операция закончилась. Состояние тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет", - сообщил главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Пока врачи боролись за жизнь пострадавшей, полицейские допрашивали задержанного. Зовут его Борис Гритц, гражданин Израиля. По некоторым данным, работал репетитором по физике и математике. При этом пытался устроиться программистом, в том числе на московских радиостанциях. Говорит, что был знаком с Фельгенгауэр, но не лично.

— Телепатический контакт был с 12-го года.

— А что побудило вас причинить ей телесные повреждения?

— Побудило то, что 2 месяца она меня преследовала.

— Каким образом преследовала?

— Сексуально преследовала. Каждую ночь, используя телепатический контакт, она залезала и изводила меня.

О своем отношении к Татьяне Фельгенгауэр Борис Гритц не раз писал в блоге. Больше о личном отношении, нежели о её работе.

"Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует. Вчера же утром проснулся с ощущением стального кольца, стянувшего мое сердце. Ну а сегодняшним утром меня ждало ощущение тяжелого холода в сердце. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными", - писал мужчина.

Первое упоминание о журналистке в блоге Бориса Гритца почти годичной давности — 28 октября 2016 года. "Отцепись от меня, наконец", - писал Гритц. В ходе следствия задержанного наверняка отправят на психиатрическую экспертизу. Также будут выяснять: откуда мужчина знал, где и когда сможет найти Татьяну Фельгенгауэр. Или это просто совпадение. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

Дмитрий Гусев, Андрей Талалай. "ТВ Центр".