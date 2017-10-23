Пример Каталонии: два региона Италии проголосовали за автономию

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Более 95% жителей Венето и Ломбардии выступили за расширение автономии своих провинций. Референдум в двух богатейших регионах Италии прошёл накануне. Правда, об отделении от Рима речи пока не идёт. Тем не менее, власти провинций не отрицают, что примером для них стал каталонский референдум. Конфликт между Мадридом и Барселоной нарастает. Премьер Рахой требует досрочных выборов правительства региона.

Такой активности на референдумах Италия не видела уже десятилетия. Явка в Венето 57%, в Ломбардии - 38. И везде оглушительная победа сторонников автономии, отмечает "ТВ Центр".

Ломбардия и Венето - самые богатые регионы Италии. Суммарный ВВП - треть всей экономики страны. При этом Милан получает от Рима на 54 миллиарда евро меньше, чем платит в итальянскую казну. Венето на 15 с половиной. И это еще не считая убытков, что приходится терпеть по вине Рима. Антироссийские санкции, например, уже обошлись бюджетам северных областей в 600 миллионов евро. Местные парламенты давно приняли резолюции с требованием отменить ограничительные меры. Вот только центральное правительство с подобными документами считаться не обязано. Но это пока. Губернаторы регионов - оба из числа сторонников "Лиги Севера" - давно лелеяли мечту о широкой автономии. Теперь получили законное право всерьез говорить о ней с Римом.

"Многие годы нам казалось, что мы стоим перед Берлинской стеной. И многие стратеги задавались вопросом: может ли она рухнуть? Но однажды простые мальчишки взобрались наверх, и стена пала. Так и этот референдум. Это "большой взрыв", который положит начало реформам", - говорит губернатор провинции Венето Лука Дзайя.

Что стало детонатором и так понятно. Венето и Ломбардия, конечно, не требуют полной независимости, но на настроениях избирателей не могли не сказаться события в Каталонии. Пропасть между Мадридом и Барселоной с каждым днем только глубже. В пятницу испанский Сенат должен проголосовать за применение 155 статьи Конституции. Она автоматически отправит в отставку правительство автономии и позволит Мадриду назначить своего временного управляющего.

"Позвольте вам напомнить одну простую вещь: эти люди заняли свои посты не с помощью некой божественной силы, а потому что так прописано в Конституции и положению об автономии. Следуя той же Конституции, они будут своих постов лишены", - указал вице-премьер Испании Мария Сорайя Саэнс.

Лишиться, впрочем, рискуют не только постов, но и свободы. В Мадриде, по некоторым данным, уже готово постановление на арест Карлоса Пучдемона. Если глава каталонского женералитета откажется покидать пост и объявит независимость, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Весомый аргумент, чтобы все еще раз обдумать, похоже, решили в региональном парламенте. И взяли отсрочку до четверга, отменив намеченное на понедельник обсуждение действий Мадрида.

Проправительственные партии воспряли духом. Для них отставка Пучдемона и внеочередные выборы в парламент - шанс занять лидирующие позиции. Но это, если Каталония проголосует

Сам пока еще действующий глава Каталонии взял паузу, пообещав подробно пояснить собственную позицию на заседании парламента в четверг. Пока он ограничивается философскими замечаниями на собственной странице в фейсбуке. Из последнего — многозначительное: "Вода камень точит. У кого в итоге окажется больше терпения и твердости, сказать пока трудно. Но за результатами этой схватки уже внимательно следят в стране Басков.

Представители каталонских властей все это время не прекращают обращаться к лидерам Европейского союза с просьбой стать посредниками в решении конфликта. Но пока раз за разом получают отказ. Последний пришел из Еврокомиссии. Там применение 155 статьи Конституции назвали законным правом Мадрида, а каталонский кризис внутренним делом Испании, вмешиваться в который Брюссель без крайней необходимости точно не станет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".