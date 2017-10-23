В Риге прошел митинг в защиту русских школ

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Сотни людей вышли на улицы Риги в поддержку русских школ. Таких в Латвии может вовсе не остаться после реформы системы образования. Предполагается, что уже в следующем году обучение повсеместно переведут на латышский язык. По мнению протестующих, инициатива ущемляет права значительной части населения и преследует цель насильственной ассимиляции.

К обеду у здания Министерства образования Латвии уже сотни людей, передает "ТВ Центр". Повсюду флаги и плакаты, призывающие не трогать русский язык и отправить министра образования Шадурскиса в отставку. Именно он предложил, а правящая коалиция поддержала очередную реформу образования, согласно которой обучение в школах нацменьшинств к 20-му году практически полностью будет на латышском языке.

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: например, в русских школах Риги 60% предметов детям преподают на латышском, а 40 — на русском. Такие нормы были введены после реформы образования 2004 года, тоже сопровождавшейся массовыми акциями протеста. Но тогда вроде бы удалось найти некий компромисс. Дети продолжили обучение на родном, русском языке, параллельно изучая и латышский. Сейчас такую возможность латвийские власти у них хотят отобрать, не скрывая политических мотивов.

"Нам нужна нация, которая живет в едином информационном пространстве, у которой общие ценности. И невозможно представить, что живя в разных системах образования, можно стать единой страной", - заявляет министр образования Латвии Карлис Шадурскис.

В условиях антироссийской пропаганды, царящей на Западе, слова латышского министра образования вполне себе укладываются в общий контекст происходящего. В политических кругах Латвии русских, а это, между прочим, 40% населения страны, многие действительно считают скрытой угрозой. И если со взрослыми возиться уже бессмысленно, то детей еще можно переформатировать. При этом мнения родителей тут, понятно, никто не спрашивает.

"Я хочу думать с ними на одном языке. Я не хочу, чтобы в какой-то момент мы перестали друг друга понимать. Изучать в школе полностью все на латышском нам не хочется. И нам хочется, чтобы у нас был выбор", - возмущается многодетная мама Маргарита Виратишумило

У Маргариты четверо детей, двое из которых уже ходят в русскую школу. Для этого они каждый день ездят в Ригу, что занимает около часа только в один конец. Но такие трудности их не пугают. Но даже эту возможность у них собираются отобрать. Правда, без борьбы это вряд ли получится. В том же духе насчет новой реформы высказался и глава крупнейшей оппозиционной партии Латвии Нил Ушаков.

"Какая у нас сейчас главная проблема в системе образования? Закрытие многих маленьких латышских школ в деревнях. И чтобы отвлечь внимание от этих планов, нас всех еще раз пытаются стравить на национальной почве. Я же со своей стороны могу заверить вас — такого развития событий мы не допустим", - пообещал он.

Возможно, выборы в парламент что-то изменят. И министры, вроде Шадурскиса, уйдут в небытие, как и требовали митингующие, пообещавшие, что эта акция станет не последней.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".