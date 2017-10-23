МВД предлагает ужесточить наказание за езду в пьяном виде

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МВД России предлагает ужесточить ответственность водителей за езду в пьяном виде, увеличив максимальный срок лишения свободы и размер штрафа. В понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения опубликован соответствующий законопроект.

В МВД предлагают ужесточить ответственность водителей за езду в пьяном виде, увеличив максимальный срок лишения свободы и размер штрафа. На портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения опубликован соответствующий законопроект, передает ТАСС.

"Согласно статистическим данным, доля лиц, нарушивших правила дорожного движения в состоянии опьянения, на протяжении последних трех лет остается высокой", - отметили в ведомстве.

В настоящее время за езду в пьяном виде предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы или в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности. Также эта статья предусматривает принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

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