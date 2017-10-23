Лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

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Сотрудник Росгвардии открыл стрельбу в воинской части в Чечне. В результате инцидента погибли четверо сослуживцев стрелка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Военнослужащий открыл стрельбу в казарменном помещении, его ликвидировал дежурный подразделением.

Старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне. Он был ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

По предварительной информации, около 16 часов в понедельник в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии старший лейтенант смертельно ранил четверых сослуживцев. Военнослужащий открыл стрельбу в казарменном помещении.

О происшествии ранее были незамедлительно проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии.

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