Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Багдад
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с необъявленном визитом в понедельник в столицу Ирака. В рамках рабочей поездки Тиллерсон встретится с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади и президентом страны Фуадом Маасумом.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом, передает ТАСС. За несколько часов до этого он также посетил столицу Афганистана.
В Кабуле Тиллерсон провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и с премьер-министром Абдуллой Абдуллой, в ходе которой стороны подтвердили взаимное стремление к миру, стабильности и долгосрочному процветанию Афганистана.
Ранее Госдепартамент объявил, что Тиллерсон отправляется в Саудовскую Аравию и Катар, а затем посетит с визитом Индию и Пакистан, после чего примет участие в Женеве в мероприятиях, касающихся гуманитарных кризисов в мире.
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