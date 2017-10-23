СБУ сообщила о предотвращении покушения на Порошенко

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Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила покушение на Петра Порошенко во время его поездки в Донбасс. По данным ведомства, двое подозреваемых ликвидированы.

На Украине предотвратили очередное покушение на Петра Порошенко. Об этом сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на СБУ. По данным ведомства, покушение планировалось во время поездки Порошенко в Авдеевку.

"Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки при задержании были ликвидированы. При себе они имели снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалами", - говорится в сообщении.

Операция прошла накануне. Порошенко вместе с главой минобороны Степаном Полтораком в этот день провели в Авдеевке совещание по оперативной обстановке.