В Эстонии пропал памятник русским солдатам
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В Эстонии пропал памятник погибшим в Первой мировой войне русским солдатам. Общество охраны памятников обратилось к управе волости Мустъяла с просьбой установить крест на прежнем месте или отдать его обществу. Однако старейшина сказал, что у управы нет информации о пропаже.
В Эстонии пропал большой бетонный крест, установленный в память о захороненных на острове Сааремаа восьми русских солдатах, погибших в ходе Первой мировой войны, передает "Интерфакс".
Общество охраны памятников обратилось к управе волости Мустъяла с просьбой установить крест на прежнем месте или отдать его обществу. Однако старейшина сказал, что у управы нет информации о пропаже.
Кроме того, по некоторым данным, крест пропал уже год назад. В то же время памятный камень у братской могилы с пояснительным текстом стоит на месте. К нему приносят цветы и свечи.
Восемь погибших в этих местах русских солдат были похоронены на острове в июле 2010 года. Останки были обнаружены в ходе земляных работ.
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