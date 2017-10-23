Термин "беременные люди" расколол Великобританию

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Не "беременная женщина", а "беременный человек". Именно такая формулировка должна вытеснить прежнюю в Международном пакте о гражданских и политических правах. Этого требует от Организации объединенных наций МИД Великобритании. Необходимость изменений авторы скандальной инициативы объяснили несправедливостью по отношению к трансгендерам, которые в категорию "беременных" не включены. О реакции ООН пока ничего не известно, но даже в самом Королевстве мнения разделились.

Информация о скандальной инициативе британского МИД просочилась на страницы английской прессы. Влиятельная The Times вышла со статьей о странной просьбе из Лондона - Организации объединенных наций предложили заменить в официальных документах термин "беременные женщины" на более нейтральное и обезличенное "люди". В МИД страны дипломатично объясняют - это продиктовано уважением к трансгендерам, которые тоже могут быть беременными. Против такого смещения традиционных устоев тут же выступили консерваторы в британском парламенте, передает "ТВ Центр".

"Это то, к чему мы пришли, как великая нация? За что мы платим государственным служащим - чтобы они придумали такую болтовню? Неужели Министерству иностранных дел больше не о чем беспокоиться? Да я брошу вызов любому, кто выйдет на улицу и найдет хоть одного человека, который назовет оскорбительным термин "беременная женщина", - возмущается член британского парламента от Консервативной партии Филипп Дэвис.

21-летний Хейден Кросс стал первым мужчиной в Королевстве, который выносил ребенка. И перед камерами не скрывал своего интересного положения. На самом деле Хейден от рождения девушка, но в 18 лет объявил себя мужчиной и сменил документы. А чтобы стать счастливым отцом, и в то же время матерью, нашел донора по соцсетям. Национальная медицинская система была против его беременности. Теперь траснгендеров в Британии пытаются уравнять в правах с остальными. Но феминистки категорически не согласны.

"Это не вовлечение трансгендеров в жизнь общества. Это прямая цензура по отношению к женщинам. Наличие женских репродуктивных органов и понимание, что это значит для продолжения рода, не подразумевает никакой дискриминации", - заявляет писатель, общественный деятель по защите прав женщин Сара Дитум.

Равнение на трансгендеров держат и в Германии, причем в буквальном смысле. Командующей одного из батальонов немецкой армии стала подполковник Анастасия. До сорока лет она ничем не выделялась из мужского строя, но затем стала принимать гормональные препараты, а когда военная форма перестала скрывать женские формы, неожиданно получила продвижение по службе. Теперь в ее подчинении сразу 750 человек.

Трансгендеры попали на разворот даже ориентированного исключительно на мужчин Playboy. Полуобнаженная, казалось бы, девушка в последнем номере эротического журнала - на самом деле 24-летний француз североафриканского происхождения, сменивший пол.

Инициатива британского Форин-офиса стала продолжением риторики самой Терезы Мей. Премьер-министр не раз призывала англичан задуматься об изменениях в законе о признании гендерного признака, позволив людям "самооценку" своего пола. Но эту политику многие считают столь же неуклюжей, как и шаги первого в Британии балерины-трансгендера, которая еще недавно была брутальным автогонщиком.

Борис Иванин, Анна Морозова, "ТВ Центр".