СКР сообщил подробности о личности напавшего на Фельгенгауэр

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Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр прооперирована после покушения на неё и введена в искусственную кому. Состояние пострадавшей тяжёлое, но угрозы для жизни нет. Днем в редакции на нее напал вооруженный ножом мужчина. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Радиостанция "Эхо Москвы" находится на 14-м этаже. Злоумышленник совершенно спокойно вошел в редакцию и сразу же повернул направо в ближайшую комнату - переговорную, где в этот момент находилась Татьяна Фельгенгауэр. В комнате вместе с ней присутствовала начальник референтской службы Ида Шарапова, передает "ТВ Центр".

"Я подумала, что, может, он ее обнимает, или еще что-то. Потом я видела, что пошла кровь. Наши охранники на этаже тут же его скрутили", - рассказывает Шарапова.

Нападавший ударил журналиста ножом в шею. Потом, пытаясь убежать, ранил в руку и охранника, но всё-таки был задержан ещё до приезда полиции. Первую помощь Татьяне Фельгенгауэр оказали коллеги. Потом на скорой она была доставлена в Институт имени Склифосовского. Там сразу попала на операционный стол.

Пока врачи боролись за жизнь пострадавшей, полицейские допрашивали задержанного. Зовут его Борис Гритц, гражданин Израиля. По некоторым данным, работал репетитором по физике и математике. При этом пытался устроиться программистом, в том числе на московских радиостанциях. Говорит, что был знаком с Фельгенгауэр, но не лично, а через "телепатический контакт".

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". Мужчине назначена психиатрическая экспертиза. Ожидается, что во вторник суд изберет ему меру пресечения.

Дмитрий Гусев, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

Дополнение:

В НИИ имени Склифосовского прошел консилиум специалистов по патологии головы и шеи, на котором обсуждалось состояние Фельгенгауэр. Врачи рассчитывают на благоприятный исход лечения: согласовано лечение, согласована тактика действий, голосовые связки не задеты.

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