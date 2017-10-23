Россия ответила Афганистану на обвинения в поддержке талибов

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МИД считает неприемлемыми заявления главы Афганистана относительно поддержки Россией талибов. В Москве призвали руководство дружественной страны "не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии". Деятельность "Талибана" запрещена в ряде стран, в том числе и в России.

В МИД России считают неприемлемыми заявления главы Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани относительно поддержки Россией талибов. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Считаем неприемлемыми подобные заявления главы дружественного Афганистана. Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы", - заявили на Смоленской площади.

В МИД также подчеркнули, что Россия последовательно оказывает Кабулу многоплановую помощь, в том числе в укреплении боеспособности национальных сил безопасности, активно содействует налаживанию межафганского диалога.

"Призываем руководство ИРА не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии", - добавили дипломаты.

"Талибан" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в России.

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