В СБУ назвали фейком информацию о покушении на Порошенко
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Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что спецслужбы предотвратили покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Донецкую область. Порошенко 22 октября побывал в Авдеевке и провел там совещание с силовиками по вопросу текущей ситуации в Донбассе.
Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что спецслужбы предотвратили покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку Донецкой области.
"Это фейк", - сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она предположила, что почта пресс-центра службы могла быть взломана.
Порошенко 22 октября побывал в Авдеевке. Он провел совещание с силовиками по вопросу текущей ситуации в Донбассе.
Ранее сообщалось, что СБУ предотвратила покушение на Порошенко. Сообщение передавали со ссылкой на рассылку пресс-центра службы.
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