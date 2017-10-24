Появилось видео проникновения напавшего на Фельгенгауэр в "Эхо Москвы"

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Радиостанция "Эхо Москвы" обнародовала запись с камер наблюдения, на которой видно, каким образом в редакцию проник мужчина, напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. На кадрах посетитель без видимой агрессии подходит к посту охраны, отдает сотруднику какие-то документы и тут же брызгает ему в лицо из баллончика с газом.

Радиостанция "Эхо Москвы" обнародовала видео, на котором видно, как напавший на Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц прорывается в редакцию. Сначала злоумышленник отвлекает охранника, показывая ему документы, затем распыляет в охранника жидкость из баллончика, после чего прорывается в редакцию, протиснувшись через турникет.

Что побудило Грица нанести радиоведущей удар ножом в шею, сейчас выясняют правоохранители. Пострадавшая прооперирована и введена в искусственную кому, ее состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

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