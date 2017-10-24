Посольство России обвинило США в нарушении Венской конвенции

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Генконсульство России в Сан-Франциско подверглось новому несанкционированному вторжению. Из здания, которое было закрыто по решению Вашингтона и с сентября находится на консервации, вывезли архив, хотя такие документы, согласно Венской конвенции, имеют статус неприкосновенных.

Американцы самостоятельно вывезли из здания, принадлежащего генконсульству России в Сан-Франциско, неприкосновенный консульский архив. Как сообщили в нашем посольстве, вопреки неоднократным просьбам российских дипломатов предоставить им доступ в здание, чтобы забрать документы, представители американской стороны самостоятельно упаковали бумаги и отправили их в Вашингтон. Там архив забрали сотрудники российской дипмиссии. В нашем посольстве подчеркнули: подобные действия оставляют право на симметричный ответ, отмечает "ТВ Центр".

"Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции. Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", - отметили в посольстве.

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